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Otomobil yaya şeridindeki araca çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya şeridinde duran başka bir araca arkadan çarparken kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya şeridinde duran başka bir araca arkadan çarparken kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Dörtyol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BH 656 plakalı otomobil, yaya şeridinde duran 21 AAP 414 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına gecen yaya ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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