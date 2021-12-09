İhlas Haber Ajansı

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Otomobilden 46 adet sikke çıktı

Diyarbakır’da bir otomobilde Bizans dönemine ait 46 adet sikke, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir otomobilde Bizans dönemine ait 46 adet sikke, tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü "Kartal" timlerince yapılan uygulamada, bir otomobilde arama yapıldı. Aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke ile tabanca, 61 adet fişek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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