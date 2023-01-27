Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Çınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal Başaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, aynı köyde ikamet eden H.A.'nın yönetimdeki plakası öğrenilemeyen otomobil, köy yolunda 71 yaşındaki Şehmus Fidan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam vatandaşlar tarafından özel bir araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü H.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.