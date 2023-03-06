Otomobilin metrelerce takla attığı kaza güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce takla atarak durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza, merkez Sur ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp taklalar atarak metrelerce sonra durabildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otomobilin plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemedi. Ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.