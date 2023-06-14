Otomotiv sektörünün temsilcileri DTSO'da buluştu

Bölge Diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantını açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, finans ve ülkeye yaygınlık anlamında önemli katkılar sunan birliklere ev sahipliği yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Bu tarz toplantıların büyütülerek yapılması için her türlü katkıyı vereceklerini belirten Kaya, Diyarbakır'ın hem tarihi zenginlikleri hem de yenilikleri içinde barındıran önemli bir kent olduğuna dikkat çekti. Kaya, kentin ekonomik yapısı, sanayisi, yatırım avantajları hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Kaya'nın konuşmasının ardından katılımcılarda sunumda bulundu.

DTSO binasında yapılan toplantıya paydaşların temsilcileri katıldı.