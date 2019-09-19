İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor

Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu eylemin 17. gününde ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 43 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları tarafından Türkiye'nin dört bir noktasından toplanarak ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Ziyarete gelen kadınlar adına konuşan girişimci Cevahir Asuman Yazmacı, ailelerin yanında olduklarını söyledi. Yazmacı, “Buradaki kadınlarımıza onları yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi, yüreğimizin onların yüreğiyle olduğunu hissettirmeye geldik. Bir an önce ailelerinin evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.