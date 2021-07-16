Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm'den aşı çağrısı

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm Covit-19'a karşı Diyarbakır halkını aşı olmaya davet etti.

Öz Sağlık İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm Covit-19'a karşı Diyarbakır halkını aşı olmaya davet ederek sıkıntılı dönemleri aşı ile atlatmak için çağrıda bulundu. Başkan Aküzüm, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covit-19'a karşı mücadele kapsamında lütfen aşılarımızı olalım. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler, semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ve aile hekimliklerinde Covit 19 aşılarımızı randevulu veya randevusuz yaptırabiliriz. Diyarbakır İl Sağlık Müdürümüzün salgınla mücadeleden aşılama programına vermiş olduğu yoğun emekleri takdire şayan olarak nitelendiriyoruz. Vermiş oldukları emek ve mücadele bizlerinde bir birey olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini yinelemek istiyorum. Bu anlamda İl Sağlık Müdürümüzün başlatmış olduğu aşılama vatandaşımızın ayağına kadar gitmiş durumda, toplu alanlarda kurulan stantlarda ve ilimizin birçok alanında aşılama faaliyetleri sürdürülmektedir. Daha fazla mağdur olmamamız, oluşabilecek kısıtlamalara karşı önlem alabilmemizin, normalleşme sürecine tam anlamıyla geçebilmemiz ve olası riskleri bitirebilmemizin yolu aşı olmaktan geçtiğini belirtmek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır hepimizi etkisi altına alan Covit 19, gerek yaşam koşullarımızı gerekse hayatımızın her alanında ciddi eksiklikler meydana getirmiştir. Yeniden bu sıkıntıları ve eksiklikleri yaşamamak adına aşılarımızı bir an önce olmamız gerekir" diye konuştu.