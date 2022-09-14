Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanından bankalara tepki

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yapılan promosyon ihalesinde bankaların diğer illere oranla beklentilerin altında, 26 bin 500 Türk lirası gibi bir rakamla vermiş oldukları teklifi doğruyu bulmadıklarını ifade etti. Aküzüm, yetkili sendika olarak ihale komisyonunda bizzat bulunan Öz Sağlık İş Sendikası bütün bankaları pandeminin kahramanları sağlık emekçilerine daha makul düzeyde tekliflerle yeniden sürece dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.