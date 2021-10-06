Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir fizik tedavi programı uygulanıyor

Yahya Kemal Burkan, 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle serebral palsi ile yaşamak zorunda kalan birey ve çocukların yaşadığı zorluklar ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgiler verdi.

Serebral Palsinin, çocuklarda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen, beyin hasarına bağlı, ilerleyici olmayan ama kalıcı hareket ve duruş bozukluğu olduğunu ifade eden Burkan, “‘Serebral, beyne ait anlamındadır. ‘Palsi' ise kasların felç olması demektir. Dolayısıyla serebral palsi, beyin hasarından dolayı kas kontrol sisteminin bozulmasını ifade eder. Beyindeki hasarın bölgesi ve şiddetine göre hastalığın seyri ve belirtileri de değişkenlik gösterebilir. Bazı hastaların vücudunun bir yarısı, bazılarının sadece bacakları, bazılarının ise tüm vücudu etkilenebilir. Buna kimi zaman konuşma güçlüğü, görme ve işitme sorunları da eşlik edebilir” dedi.

Serebral palsinin kesin bir tedavisi olmadığını belirten Burkan, “Ancak iyi bir rehabilitasyon programı ile çocuğun en az bağımlılıkla yaşamını sürdürmesi hedeflenir. Erken teşhis ve erken rehabilitasyona başlanması çocuğun gelişimine katkıda bulunur. Rehabilitasyon, fizik tedavi uzmanı, ortopedist, nörolog, konuşma terapisti gibi birçok meslek dalını kapsayan bir ekiple yürütülür. Hastalık ömür boyu sürdüğü için rehabilitasyon süreci de sistemli ve sabırlı bir çalışmayı gerektirir” diye konuştu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde, öncelikle çocukları, fonksiyonel, yapısal ve algılama kapasitesi açısından değerlendirdiklerini ifade eden Burkan, “Değerlendirme sonrasında uzun ve kısa vadeli hedefler belirliyoruz. Her hastaya tutulum derecesine ve tipine göre ayrı program çiziyoruz. Çocuğun gelişimini destekleyecek fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra, postür-germe egzersizleri, güçlendirme, eklem hareket açıklığı ve yürüme egzersizleri, solunum egzersizleri, iş uğraşı terapisi, denge koordinasyon egzersizleri, özel nörofizyolojik egzersiz teknikler kullanıyoruz. Hedef, çocuğun gelişim aşamalarını desteklemek, potansiyelini en üst seviyede kullanmasını ve günlük yaşamda bağımsız olmasını sağlamaktır. Çocuklarımızı, belirli süre aralıklarıyla kontrol edip, programı bazen yeniden düzenliyoruz” şeklinde konuştu.