(Özel) Diyarbakırlı öğrencilerden ‘Şehrime tükürme' etkinliği

Diyarbakır'da ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Şehrime tükürme' yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Emiri Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından toplumu bilinçlendirme adına ‘Şehrime tükürme' sloganıyla caddelerde ve sokaklarda broşürler dağıtılarak yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında okullarından Ulu Camii önüne kadar yürüyüş yaparak broşür dağıtan öğrenciler, burada açıklamada bulundu.

12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Emir Öztoprak, Diyarbakır'ı çok sevdiklerini söyledi. Çevreyi korumak için bu projeyi düzenlediklerini belirten Öztoprak, yere tükürme alışkanlığı Diyarbakır'da yaygın olduğu için tüm insanları bu konuda bilinçlendirmek istediklerini kaydetti. Öztoprak, “İnsanların yere tükürdüğünde başka insanları hasta ettikleri, çevreyi kötüleştirdikleri mesajını vermek istiyoruz. Türkiye'deki bütün insanların bu konuda duyarlı olmasını ve yerlere tükürmemelerini istiyoruz” dedi.

Çevredeki vatandaşlardan Hüseyin Berçin ise projenin özellikle çocuklar tarafından yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu söyledi. Berçin, “Ben buna katılıyorum seve seve hepsini destekliyorum. Çünkü çevreyi kirletmeye hiçbir hakkımız yok. Kesinlikle yere tükürmek dünyanın en ayıp davranışlarından biridir. Burada yapılan çalışmaya katılıyorum, destek veriyorum yaptıkları çalışma için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğretmenler ve öğrenciler basın açıklamasından sonra broşürleri dağıttı.