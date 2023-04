Özel eğitim öğrencisinin azmi engel tanımadı, 3 haftada piyano çalmayı başardı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel eğitim öğrencisi Beritan Yavuz, engel tanımayarak yeteneğiyle3 haftada piyano çalmayı başardı.

Dicle ilçesinde müzik öğretmeni Süleyman Gümüştekin ile birlikte derslere başlayan Beritan Yavuz, yaklaşık 3 hafta süren çalışmayla, hayat bayram olsa şarkısının müziğini piyanoda çaldı. Yaklaşık olarak 3 haftalık bir çalışma ile öğrencisi Beritan Yavuz'un, notaları yavaş yavaş öğrendiğini belirten Gümüştekin, "Öğrencimizin yeteneğini keşfetmeye başladık. Öğrencimiz piyano çalabileceğini kanıtladı. Bu heyecanı birlikte yaşadık. Şu an çok iyi bir durumdayız. Hiçbir engel tanımadan, daha da iyi yerlere geleceğiz. Öğrencimizin mutlu olduğu her an aslında bizim için yeterlidir. Başarı mutluluğu takip edecektir. Okulumuz olarak her öğrencimizin yanındayız. Başarılarını kutlayarak mutluluklarını paylaşıyoruz” dedi.

Piyano çalmayı çok sevdiğini belirten 7. Sınıf öğrencisi Beritan Yavuz ise, “Piyano çalmaktan dolayı çok mutluyum. Piyano çalmayı seviyorum. Piyano çalmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.