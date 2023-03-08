Özel gereksinimli bireyler depremin etkisinden uzaklaştırılıyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farklı engel (zihinsel, görme, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme) grubundaki depremden etkilenen bireyler için etkinlikler düzenliyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaşam Merkezinde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hafta içi 5 gün Aktif Yaşam Merkezindeki eğitimlerine devam eden özel gereksinimli bireyler, hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor. Aktif Yaşam Merkezinde bulunan Artı 1 kafede ücretsiz olarak sabah kahvaltısı yapan özel gereksinimli bireyler daha sonra alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslere katılıyor. Serbest zamanlarda ise stres atmak için Artı 1 kafede eğitmenlerinin gözetiminde oyunlar oynayan özel gereksinimli bireylere ücretsiz servis imkanı da sunuluyor.

“Hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlıyoruz”

Merkezde görevli Özel Eğitim Öğretmeni Berivan Ayçelebi, haftada 80 özel gereksinimli bireye eğitim verdiklerini söyledi. Ayçelebi, “Aktif Yaşam Merkezi olarak Türkiye'deki deprem gerçeğini çocuklara öğretebilmek adına öğrenme düzeylerini göz önüne alarak bir program hazırladık. Bu program çerçevesinde çocukların deprem esnasında yaptıklarını öncelikle onlardan dinledik. Bu istikamette çocukları gruplara ayırdık. Eğitimlerde çocuklara deprem sırasında neler yapabileceklerini, nasıl davranmaları gerektiği, yaşam üçgeni oluşturacak yerleri görsel sunumlarla, canlandırmalarla, öykülerle, dramatize ederek anlatmaya çalıştık. Yaptığımız bu eğitimlerle çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz, çocukların hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.