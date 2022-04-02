İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel gereksinimli bireyler Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur’an-ı Kerim’e geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur'an-ı Kerim'e geçti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede ‘Değerler eğitimi sınıfında' eğitim gören özel gereksinimli bireyler, 2 ay önce Kur'an-ı Kerim öğrenme kursuna başladı.


Büyükşehir Belediyesi, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan özel gereksinimli öğrenciler için Aktif Yaşam Merkezinde etkinlik düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, öğrencileri tebrik ederek onlarla yakından ilgilendi.


‘Hacıvat-Karagöz' gösteriminin ardından etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.