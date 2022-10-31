İhlas Haber Ajansı

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Özel gereksinimli çocuklar masterchef etkinliği ile hünerlerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mola Evlerinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar için serbest etkinlik faaliyetleri çerçevesinde masterchef etkinliği düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Mola Evleri, özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, mola evlerinde düzenlenen etkinlikler çocukların hayatına renk katıyor.


Kayapınar ilçesinde bulunan Mola Evinde düzenlenen “Masterchef” etkinliğinde özel gereksinimli çocuklar, hünerlerini sergiledi. Eğitmenleriyle birlikte kurabiye yapımını öğrenen çocuklar, kurabiye malzemelerini eğitmenlerinin yardımıyla yoğurduktan sonra pişirme tepsisine yerleştirdi.


Daha sonra pişen kurabiyeleri etkinliğe katılanlara dağıtan çocuklar, çalan müzikle gönüllerince eğlendi. Programa, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin ve şube müdürleri katıldı.

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