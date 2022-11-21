Özel gereksinimli öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar İlçesi Bağcılar mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla eğitimler vermeyi sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mola Evleri ve Aktif Yaşam Merkezi birimlerinden hizmet alan özel gereksinimli çocuklara, Trafik Eğitim Parkı'ndaki programda uzman eğitmenler tarafından yaya ve araç trafiğinde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Eğitimlerde çocukların trafikte davranışı, üst geçitlerin kullanımı, trafik levha ve ışıklarının işlevi, yaya, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgiler verildi.

Sinevizyonda verilen teorik bilgilerin ardından parktaki parkurlarda çocuklara uygulamalı eğitim verildi.

Ayrıca parka yerleştirilen simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı.

Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük verilerek sürücülerin kurallara uymaması halinde düdüklerini çalmaları istendi.

Yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, bina, okul, hastane gibi trafikte yer alan unsurların yer aldığı Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimde öğrencilere aileleri de eşlik etti.