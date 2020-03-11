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Özel harekat polislerinden kan bağışı kampanyasına destek

Diyarbakır’da görevli özel harekat polisleri, sınır ötesi harekatlarında yaralanan asker ve polis ile doğal afetlerde yaralanan vatandaşlar için kan bağışında bulundu.

Diyarbakır'da görevli özel harekat polisleri, sınır ötesi harekatlarında yaralanan asker ve polis ile doğal afetlerde yaralanan vatandaşlar için kan bağışında bulundu.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde, son dönemlerde gerçekleşen sınır ötesi harekatlarda yaralanan asker ve polisler ile yaşanan doğal afetlerde yaralanan vatandaşları için kan bağış kampanyası başlatıldı. Kızılay kan merkezlerinin stoklarının güncel ve dolu kalması amacıyla kan bağışı gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Barış Erbaş kan bağışının önemini vurguladı. Erbaş, ilk kan bağışında bulunarak kampanyanın startını verdi.

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