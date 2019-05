(Özel) Lise öğrencileri Osmanlı geleneğini yaşatıyor

Ramazanda hiç tanımadığı birinin borcunu ödeme anlamına gelen, ancak günümüzde unutulan Zimem geleneği Diyarbakır'da Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yeniden hayata geçirildi.

Öğrenciler okulda kampanya başlatarak, ardından bir bakkalın yolunu tutup biriktirdiği harçlıklarla bir bakkalda borç defterinde ismi bulunan hiç tanımadığı insanların borçlarını ödüyor. Lise öğrencilerinin yaptığı bu çalışma duyan herkesin takdirini topluyor. Öğrenciler girdikleri bakkalda hiç tanımadıkları birinin biriken borçlarını ödeyerek, borç defterindeki sayfayı yırtıyor. Bunu yapan öğrenciler borcunu ödedikleri vatandaşa da görünmeden bu iyiliği yaparak Osmanlı geleneğini sürdürüyor.

“Arkadaşlarımız kampanyamızda yer aldı”

Yaptıkları kampanya ile ilgili bilgi veren lise 10'uncu sınıf öğrencisi Hava Pamuk, “Okulumuzda tarih dersinde Osmanlıdaki büyük yaşam koşullarını işlerken, öğretmenimiz Tekin Şeker bize Zimem defterinden bahsetti ve bu konu benim dikkatimi çekti. Bende Tekin Şeker hocama bizde böyle bir kampanya yapabilir miyiz diye sordum. Bizde böyle bir yardım kampanyası başlattık. Okulumuzun öğrencileri ve sevgili arkadaşlarım da, okul harçlıklarından yardım ederek, bizim kampanyamızda yer aldılar ”dedi

“Her yılda bunu tekrarlamak adına yapıyoruz.”

Lise 10'uncu sınıf öğrencisi Merve Çiçek ise “Osmanlı devletinde günlük yaşam konularını işlerken, Zimem defteri adlı bir konu işliyorduk. O defterde, çok güzel uygulamalar vardı. Bizde iki gün öncesinden başladık bu uygulamaya, halen devam ediyoruz. Her yılda bunu tekrarlamak adına yapıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan insanlara daha fazla yardım etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bu uygulama okulda talep buldu”

Hali vakti yerinde olanların hatırlatma adına böyle bir uygulamayı başlattıklarını ifade eden tarih öğretmeni Tekin Şeker de şunları söyledi:

“Okulumuzdaki etkinlik, tarih 10. sınıfındaki Osmanlı devletinde günlük hayat ile ilgili bir konuydu. Bu konu, Zimem defteri bu konunun mütevasında atalarımız döneminde kalan ve hatırlanması gereken bir uygulama, hali vakti yerinde olan bireylerin mahallelerinde durumu iyi olmayan her hangi bir bireyin bakkal ya da dükkana gidip defterin her hangi bir sayfasını belirleyerek, gelen bireyin tüm ödemelerini ödediği bir uygulamaydı. Unutulan bir uygulama ama bir elin verdiğinin öbür elin görmediği günümüzde bu konular an itibariyle önemli olan bir uygulama olarak anlattık. Bu uygulama okulda talep buldu. Bu talep doğrultusunda okulumuzun bulunduğu mahalle itibariyle maddi durumu iyi olmayan bir bölge, iki gün evvel böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik talep gördü ve yine okulumuzda böyle bir uygulama yaparak bunun devamını getirme ve hali vakti yerinde olanlara hatırlatma adına tekrar devam ettirip önümdeki yıllarda da bunu uygulama gibi bir niyetimiz var”.

Öğrencileri ve okul öğretmenlerini tebrik eden Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz, “Ramazan ayında bizim birkaç etkinliğimiz oldu. Onlardan bir tanesi de Zimem defteri etkinliği, tarih öğretmenimiz ders konusu içerisinde konuyu işlerken Osmanlı döneminde süre gelen ahlaki bir geleneğimiz vardı zimen defteri geleneği, ona tekrar vurgu yapmak istediler. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarını öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla mahallemizdeki her hangi bir vatandaşın esnafa olan borcunu kapatmak için kendi aralarında küçük bir miktar para toplayıp esnafta borcu kapatacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrenciler para toplayıp, markete gitti

Öğrenciler daha sonra sınıfta zimmen kutusuna para atarak, topladıkları paraları markete götürüp bir vatandaşın borcunu kapatmak için market sahibine teslim ederek, maddi durumu düşük olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşın borcunu kapattı.

Market işletmecisi Orhan Özkaplan, gördükleri karşısında duygulandığını belirterek, “Çok etkilendim, böyle çocukların duygusu beni çok mutlu etti” dedi.

Öğrenciler daha sonra marketten ayrılırken, Ramazan ayı boyunca Zimem geleneğini uygulamaya devam edeceklerini söyledi.