Özel Sultan Hastanesi'nde tüp patlaması: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Özel Sultan Hastanesi'nde atıl durumda olan eşyaların yer aldığı depoda oksijen tüpü patladı, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Özel Sultan Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin deposunda atıl durumda bulunan malzemeler arasındaki oksijen tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle hastane personellerinden 1 kişi kolundan yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.