Özmen ailesinden MHP'ye destek

1995 yılında MHP Diyarbakır 1. sıra milletvekilli adayı olan Hasan Özmen, Memleketçi Sanayi ve İş Adamları Derneği (MİSİAD), Bölge Başkanı Fırat Özmen ve Özmen ailesinin ileri gelenleri il başkanlığına atanan Miktat Arslan ve il başkan yardımcılığına atanan Hüseyin Özmen'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Eski milletvekili adayı Hasan Özmen, 1990'dan bu yana Özmen ailesi olarak MHP'nin yanında olduklarını belirterek, “Her zaman davamızın, partimizin ve genel başkanımızın emrinde olup bu bölgede bir adım daha nasıl ileriye taşıyabiliriz düşüncesiyle devletini ve bayrağını seven her bireye dokunarak, hizmet ederek bu güne kadar davaya hizmet ettik. Bundan sonrada Özmen ailesi olarak İl Başkanı Miktat Arslan ve yönetimine desteğimiz tam olup aynı şekilde devam edecektir" dedi.

İl Başkanı Arslan, Özmen ailesinin geçmişten bu yana davaya olan katkılarını iyi bilindiğini belirterek, desteklerinin aynı şekilde devam edeceğinin bilincinde olduklarını söyledi.