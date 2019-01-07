Özmen encümen adaylığını açıkladı

AK Parti Kayapınar İlçe Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Sorumlusu olan Akil Gençler Diyarbakır İl Başkanı genç girişimci iş adamı Engin Özmen 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti'den Kayapınar Belediyesi encümenliğine aday adaylığı başvurusunda bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde belediye başkanlıklarının yanı sıra encümen için başvurularda da yoğunluk yaşanıyor. Bir çok siyasetçinin, iş adamının ve vatandaşın başvurduğu encümen adaylıklarında renkli simalarda yer alıyor. Yıllardır AK Parti'de aktif siyaset yapan genç girişimci iş adamı Engin Özmen'de Kayapınar Belediyesi Encümenliğine talip olduğunu açıkladı. AK Parti'ye hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu da belirten Özmen, "AK Parti Kayapınar'da son 2 yıl içinde anlatılmayacak kadar başarılı hizmetler yaptı ve halende yapmaya devam ediyor. Benim içinde böyle bir partiye hizmet etmek onurdur. Ben Kayapınar'ı iyi bilen birisiyim. Bütün ticaretim Kayapınar'da. Bu yüzden halkımıza hizmet için bu yarışta bende varım. Eğer kısmet olur da seçilirsem halkımız için gece gündüz demeden sorunlarına çözüm getirmek için çalışacağım. Kapımız herkese açık olacaktır. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayırım yapmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde insana insanca değer verildiğini de sözlerine ekleyen Özmen, "Devlet başkanımız Cumhurbaşkanımıza hizmet etmek bizim için onurdur. Sayesinde yatırımlar yapıldı ve insana insanca değer verildi. Cumhurbaşkanımız ve partimiz sayesinde tarihte görülmemiş hizmetler yapıldı. Seçilirsem kısmet olursa halka hizmet için mücadele edeceğim makam mevki çok önemli değil, benim için insanlık önemlidir. Engellilerimiz, yaşlılarımız, dul ve yetim kardeşlerimiz ve gençlerimiz için çok önemli projelerim olacaktır. Kadınlarımıza yapılan şiddet ile ilgili projelerimiz olacaktır" diye konuştu.