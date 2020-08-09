Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüs sürecinde şu ana kadar şehir içinde 84 kilometrelik alanda asfaltlama yaparken, kırsal yerleşim yerlerine 43 kilometre yeni yol kazandırdı. Bu süreçte vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çeken Başkan Hüseyin Beyoğlu,50 bin vatandaş ile temas kurup ihtiyaç sahibi 6 bin aileye gıda ve sosyal destek ulaştırdı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve mart ayından itibaren Türkiye'de de kendini gösteren korona virüs ile mücadelede aldığı tedbirlerle dikkat çekerken, zorlu koşullara rağmen belediyenin diğer hizmetlerini ve yatırımlarını da aksatmayarak öne çıktı. Kurmuş olduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisi ile Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşından ürettiği asfalt ile uzun yıllardır hizmete hasret kalan yerleşim yerlerini asfaltlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte 84 kilometreye karşılık gelen 60 bin ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Birçok mahalle ilk kez bu hizmete kavuşurken, buralarda kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme hizmetleri de yapılarak modern görüntülere kavuşturuldu.

Kırsal yerleşim yerlerine 43 kilometre yeni yol

Bağlar'a bağlı 48 mahallenin 37'si kırsal bölgelerde bulunuyor. Bu yerleşim yerlerinin yolları yenilenip genişletilirken, birçok yerde yeni yollar yapılarak toplam 43 kilometrelik yol hizmeti kazandırıldı. Yeşil alan çalışmalarını da sürdüren Bağlar Belediyesi, pandemi sürecinde 2 yeni park kazandırdı. Çok amaçlı bir parkın inşasına ise devam ediliyor. Geçen yıl startı verilen kent içi tarım uygulamaları projesinde meyve ve sebze hasadı aşamasına gelindi.

Bağlar Belediyesi, pandemi sürecinde aralarında yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların da bulunduğu ihtiyaç sahibi 6 bin aileye gıda ve sosyal yardım desteği sağladı. Pandemi sürecinde mahalle, esnaf ve ev ziyaretleriyle 50 bin vatandaş ile temas kuran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaretler sırasında tespit ettiği vatandaşların sorunlarını çözerek çeşitli konulardaki mağduriyetlerini de giderdi.

Korona virüs ile mücadele için özel ekipler

Bağlar Belediyesi, mart ayında Türkiye'de görülmeye başlayan korona virüs salgını ile mücadele etmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine özel ekipler kurdu. Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile 45 uzman personelden oluşan 3 ekip ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Pandemi nedeniyle camilerin kapalı olduğu dönemde ilçe genelindeki 70 ve talep üzerine ilçe dışında yer alan 10 olmak üzere 80 camiyi dezenfekte eden ekipler, cuma namazlarının yeniden başlandığı dönemde de bu hizmetleri sürdürdü. 28 açık alan cuma namazları için temizlenip düzenli olarak dezenfekte edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Pandemi döneminde 100 eczane, 33 sağlık kuruluşu olmak üzere ilçe genelindeki kamu binalarını, güvenlik güçlerine ait noktaları dezenfekte eden ekipler, ayrıca banka ATM'lerini, cadde ve sokakları, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı alış veriş noktalarını ve semt pazarlarını steril hale getirmesiyle dikkat çekti.

Kurban Bayramında kurban satışı ve kesimi yapılan noktaları hijyen hale getiren ekipler, pandemi nedeniyle önemi artan çöp konteynerlerini yenileyip tamir ve dezenfekte etti. Zabıta, Sağlık İşleri ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol ve denetimlerle gıda sağlığının korunması sağlanırken, bu süreçte toplum sağlığını hiçe sayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Açık alanda nikah işlemleri imkanı

Yenini evlenen çiftlerin nikah işlemlerini kolaylaştırmak için bir ilke imza atıldı. Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile belediyeye ait ek hizmet binasının bahçesi düzenlenip düzenli olarak dezenfekte edilerek nikah işlemleri açık alanda yapılmaya başlandı. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları uygulanarak gerçekleşen mini düğün töreni şeklindeki nikah işlemleriyle yeni evlenen çiftlere güzel anlar yaşatıldı. Bağlar Belediyesi, kendi imkanlarıyla pandemi sürecinde şu ana kadar vatandaşlara 500 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Semt pazarları ve alış veriş noktalarında 250 bin ücretsiz eldiven dağıtan belediye ekipleri, pandemi nedeniyle karantinaya alınan bölgelerde de dezenfekte ve çevre koruma çalışmaları gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

''Pandemi sürecini hizmete engel olarak görmüyoruz''

Pandemi sürecinde iki aşamalı plan yaptıklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan yıllardır çözüm bekleyen sorunlarla ilgili çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Beyoğlu, ‘'Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine yürürken bizler de uzun yıllardır ihmal edilmiş hizmetten mahrum bırakılmış olan Bağlarımızı bu hedefe ulaştırmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde salgın ile mücadele etmek için halkımıza imkanlarımız dahilinde gerekli hizmetleri sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Pandemi hizmete engel değil dedik. Bu doğrultuda ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde 20-25 yıldır hizmet alamayan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetler kazandırdık. Cumhurbaşkanımızın gönül seferberliği çağrısını emir ve talimat olarak kabul edip ilk günkü aşk ve heyecanla aziz hemşehrilerimizle bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine destek sağladık. Milletimiz kendisi gibi olanı, kendisine kucak açanı ve kapısına gelerek derdi ile dertleneni bağrına basıyor. Bu konuda milletimize şükran borçluyuz. Bağlar'da sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği seferberliğini yüksek azim ve inançla sürdüreceğiz'' dedi.