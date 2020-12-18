Pandemide 2 milyon 500 bin liralık yatırımla tesis kurdu

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, kimya sektörüne 2 milyon 500 bin lira yatırım yaparak günlük 10 ton üretim yapan tesis kurdu.

Diyarbakır'dan dünyaya yayılan lezzetleri ile ün salan Hacıbaba Pastaneleri, tatlı sektöründen sonra kimya sektörüne de giriş yaptı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık tesis kurarak 30 kişiye daha ekmek kapısı açan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, tesislerinde günde 10 ton üretim yapıldığını söyledi. Sonraki hedefi, dünya piyasasına adını yazdırmak olduğunu aktaran Elaldı, "Diyarbakır'a yaptığım yatırımla istihdamı daha da artıracağım. Tatlı sektöründen sonra kimya sektörünü de aynı şiar ile vatandaşlarımıza hizmet anlamında elimizden gelen ne varsa yapacağız. Ucuz ve kalitenin tüm vatandaşlarımıza ulaşabilmesi için kolları sıvadık. Hazırlığımız tamamlandı, 30 personelimiz var, ihtiyaç artıkça sayımız ve kapasitemizde artacak. Sadece Türkiye değil dünya ticaretine girmeyi hedefliyoruz. El yıkama sabun, el yıkama köpüğü, elde bulaşık sabunu, makine deterjanı, makine parlatıcı, makine kireç çözücü, yüzey temizlik sıvısı, cam suyu, antifrizli camsuyu, yağ çözücü, kireç çözücü, çamaşır suyu, ultra çamaşır suyu, çamaşır makinası yumuşayıcısı, ortam kokusu, çamaşır ağartıcı, ağartıcı, antibakteriyel sıvı sabun, jel deterjan, kıvamlı yüzey sabunu, ahşap temizlik sıvısı, halı yıkama deterjanı, klima temizlik sıvısı, elektronik cihaz temizlik sıvısı, metal temizlik sıvısı, oto jant temizlik sıvısı, motor blok temizlik sıvısı, paslanmaz temizlik sıvısı, çelik parlatıcı sıvısı, gümüş parlatıcı sıvısı, bakır parlatıcı sıvısı, çöp konteyneri temizlik sıvısı, ağır kir ve leke sökücü, beton temizleme sıvısı, deniz temizleme sıvısı, boya temizleme sıvısı, genel temizlik maddesi, oto yıkama deterjanı, yedek parça temizlik maddesi, ovma krem temizlik maddesi, döşeme temizlik maddesi ve çeşitlerimiz mevcut. Çok yakında açılışımızı yaparak sektöre hızlıca giriş yapacağız” dedi.