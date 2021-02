Pandemide ağız ve diş sağlığı unutuldu, uzmanlar uyardı

Diyarbakır'da görevli diş hekimi Remziye Alyamaç Yüce, korona virüs nedeniyle ağız ve diş bakımının unutulduğuna dikkat çekerek, tedbirler alınarak ağız ve diş sağlığı kontrollerinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Diş hekimi Yüce, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ve Diyarbakır'ı da etkisi altına alan korona virüs nedeniyle diş hekimlerinin acil durumlar dışında çok az ziyaret edildiğini söyledi. Yüce, periyodik ağız ve diş sağlığı kontrollerinin bir alışkanlık haline getirilmediğini belirterek, daha çok acil durumlarda, apselerde, dayanılmaz sancıların sabahında kapıları çalınan diş hekimlerine pandemi döneminde daha az gidildiğini belirtti. Virüs korkusu nedeniyle vatandaşların diş tedavilerini yapmadığını aktaran Yüce, “Pandemi tüm dünyada olduğu gibi tüm Türkiye ve Diyarbakır'da da çok olumsuz etkiledi. Kısıtlama nedeniyle insanlar evlerinde oturdular, bu süreçte yeme ve içme kaçınılmazdı. Bunun sonucu olarak hekimlere gitmekten korktular. Özellikle ağız ve diş sağlığı tedavilerini yapmaktan çekindiler, virüs kapar mıyım diye. Sağlık bir bütün ağız ve diş sağlığı da bu olmazsa olmaz bir parçası. Bu yüzden periyodik olarak ağız ve diş sağlığı kontrollerini yapamaz duruma geldiler. Ama bilinmeli ki tedavisi ertelenen küçücük bir işlem ağızda çok da büyük sorunlara yol açar, küçük bir enfeksiyon sandığımız bir şey ağzın civar noktalarına yayılır. Tedavi edilmez ise cildin diğer bölgelerinde de ciddi rahatsızlığa neden olabilir. Çürüğü dolguyla çok rahat bir şekilde tedavi edilebilecekken, edilmez ise diş kayıplarına yol açar, hem hastaya fonksiyon, çiğneme ve görsellik açısından bir diş kaybı hastaya büyük bir yük olur. Biz halkımıza diş hekimlerinden kesinlikle korkmamaları gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Çünkü bizim mesleğimiz çalışır iken tükürük ile kullandığımız cihazlardan dolayı havaya saçılan damlacıklar ile çalışma ortamı gerçekleşen bir meslek. Biz pandemiden önce de bulaşıcı hastalıklara karşı her zaman kontamine olabilecek bir meslek grubundayız. Dolayısıyla biz diş hekimleri, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerçek bir eğitim ve donanıma sahibiz. Koruyucu ekipmanlarımız ile uygun sanitasyon, hijyen, izolasyon kurallarımızla ve çok iyi eğitilmiş yardımcı sağlık personellerimiz ile halkımızın her zaman hizmetindeyiz. Lütfen diş hekimine gitmekten çekinmeyiz, biz her türlü önlemi aldık. Hem kendimiz, hem çalışanlarımız için hem de sevgili halkımız için. Bu konuda çekinmelerine gerek yok, önlemler alındıktan sonra her türlü ağız ve diş tedavisi yapılabilmektedir” dedi.