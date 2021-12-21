Pandeminin başlaması ile durdurulan Kıbrıs uçuşları yeniden başlıyor

Pandemi nedeni ile durdurulan Diyarbakır-Lefkoşa uçuşları 18 Ocak 2022'de Pegasus Hava Yolları tarafından başlatılıyor. Uçuşlar ile ilgili DTSO Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Akyıl değerlendirmelerde bulundu.

Akyıl, 2018 yılında göreve geldikleri günden beri yurt dışı uçuşlar ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Akyıl, "Daha önceki girişimlerimiz sonucunda pandemi öncesinde Almanya, Erbil ve Kıbrıs uçuşları başlatıldı. Ancak pandemi ile birlikte uluslararası seyahatlerde kısıtlamalar ve ciddi bir düşüş yaşandı. Anadolu Jet ve Pegasus Hava Yolları Diyarbakır'dan yaptıkları yurt dışı uçuşlarını durdurdu. Şimdi yeniden Pegasus Hava Yolları nezdinde yaptığımız girişimler sonuç verdi ve 18 Ocak 2022'de Kıbrıs'a ilk uçuş gerçekleştirilecek. Uçuşlar haftanın 3 günü düzenli olarak yapılacak” dedi.

Diyarbakır'dan yurt dışına direkt uçuşların yapılmasının ekonomik ilişkiler yanında kent ve bölge halkının hareketliliğine önemli katkılar sunduğunu, çok daha uygun fiyatlarda ve zaman tasarrufu sağlanarak seyahat edebildiklerini belirten Akyıl, özellikle bölgede Kıbrıs'da eğitim gören öğrenciler için bölgeden farklı merkezlere seyahat ve oradan yurt dışına uçuşların ciddi bir maliyet ve zaman kaybı oluşturduğunu, pandemi ile birlikte uçuş fiyatlarının da arttığını ve bunun da hareketliliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Akyıl, Kıbrıs'ta bölgeden en az 25 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, iş camiasının ticari ilişkileri ve bölge halkının karşılıklı seyahatleri de düşünüldüğünde çok ciddi bir potansiyel olduğunu ifade ederek, pandemi döneminde üniversite eğitimi alan gençlerin de bulundukları yerden online olarak eğitimlerini sürdürdüklerini işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için farklı dijital araçlar kullandıklarını, ancak pandemi için alınan yeni önlemler, aşılama, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşemesi ile birlikte seyahat hareketliliğinin arttığını aktardı.

"Erbil için girişimlerimiz devam ediyor"

Akyıl, Kıbrıs uçuşlarının yanı sıra Erbil uçuşları için de girişimlerinin olduğunu, Irak ile ticari ilişkilerin yanında, kültürel ilişkilerin, karşılıklı tur organizasyonlarının da gelişmesi için çalışma yaptıklarını ifade ederek, 2022 Mart ayında TÜRSAB işbirliğinde Turizm ve Gastronomi Fuarı düzenleyeceklerini, kentin uluslararası düzeyde işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını ve uluslararası seyahat imkanlarının varlığının bu çalışmalar için olmazsa olmaz olduğunu başlatılan uçuşların düzenli olarak uygun fiyatlarda sürdürülmesi ve yeni uçuşların planlanması için de girişimlerinin devam edeceğini belirtti.