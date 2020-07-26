Pandemiye karşı savaş başlattı, bir haftada iki şube açarak 33 kişiye daha istihdam sağladı

Diyarbakır'da yeni tatlarla adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınına rağmen milyonluk yatırımlara devam ederek bir haftada iki yeni şube açıp 33 kişiye daha istihdam oluşturdu.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, yeni şubeler açmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 13, Türkiye genelinde ise 19 şubesi olan ve bin kişilik istihdam hedefiyle korona virüse rağmen yatırımlarına devam eden pastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Bağlar ilçesinde 2 milyon 500 bin liraya mal olan iki yeni şube ile 33 kişiye daha istihdam sağladı. Yüzlerce tatlı çeşidiyle Diyarbakırlıların damak tadına hitap etmeye devam eden firma, Türkiye'ye yayılarak Türk markası olma hedefine de adım adım ilerliyor.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Haşim Elkaan'ın katılımıyla dualar eşliğinde yeni şubeyi açan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, işletmelerinde yeni konsept ile kurumsallaşarak aile ortamı oluşturduklarını ve müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Elaldı, "Açılışlarımız devam ediyor, Diyarbakır'da 13, Türkiye geneli 19 şubemiz var. Mevcut ilçelerimizde eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Halka yetişmek için bayrama sayılı günler kala şubelerimizi açtık. Yatırımlarımız son hız devam ediyor. Pandemi dinlemeden eksik olan ilçelerimize yer açmaya devam edeceğiz. Son bir haftada iki şube açtık, toplamda 33 kişi istihdam ettik, insanlara faydalı olduğumuz için mutluyuz. 2 milyon 500 bin liralık yatırım var, projelerimiz devam ediyor. Dondurma ile ilgili çalışmalarımız var, onun da fabrikasını kuracağız. Türkiye'de olmayan dondurmaları üreteceğiz. Orijinal meyveli aromasız dondurma üreteceğiz, şu anda mevcut dünyada yok. Bir kaza bela olmazsa yıl sonu itibarı ile bir hedefimiz var, o fabrikayı kurmak. 6 milyonluk bir iş, büyük bir fabrika olacak, 30 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Yıl sonu hedefimiz 30 şube, bin çalışan, şua nda 600'e yakın çalışanımız ve 19 şubemiz oldu. Hedefimize ulaşacağız, az kaldı. Bu şubemizi bugün açtık, Diyarbakır'ın en büyük ilçesi Bağlar, ihtiyaç duyuldu iki şube açtık bu ilçede. Hizmetin herkesin ayağına gitmesi düşüncesiyle büyümekle beraber kurumsallaşma yolunda bazı hedeflerimiz ve kendimize göre konseptlerimiz var. Bunlarda ne demek; her gün masraf, her gün 5 kişi istihdam. Aşkla işimizi yapıyoruz. Herkesin rahatlıkla bizim mekanlara gelebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.