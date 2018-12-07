Paniğe kapılan soyguncular çareyi kaçmakta buldu

Diyarbakır'da silahlı iki kişinin bir markette gerçekleştirmeye çalıştığı soygun, paniğe kapılıp kaçmalarıyla başarısızlıkla sonuçlandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapanış saatine yakın müşteri gibi markete giren yüzleri kapalı iki kişi kasaya doğru ilerleyerek reyonları düzelten kasiyerin yanına geldi. Bellerindeki tabancaları çekerek kasiyere doğrultan soyguncular, kasiyerden kasayı açarak içindeki paraları vermesini istedi. Kasanın açılmadığını belirtip zaman kazanmaya çalışan kasiyere doğru bir el ateş eden zanlılar daha sonra paniğe kapılarak çareyi kaçmakta buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti.

Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.