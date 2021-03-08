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Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı

Diyarbakır’da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.

Diyarbakır'da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 UL 296 plakalı otomobil sürücüsü, park yeri aramak için duraklama yaptı. O sırada manevra yapmak için tren istasyonunda hareket eden tren otomobili biçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, tren ise gara geri çekildi.

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