Pasur Belediyespo'da hedef bir üst lige çıkmak

Diyarbakır Süper Amatör Lig'de mücadele eden Pasur Belediyespor, bir üst lige çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Süper Amatör Lig takımların takımların bir üst lige yükselme mücadeleleri devam ediyor. Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Pasur Belediyespor, ikinci devre maçlarından ikisini de kazandı. Bu hafta Hançepekspor maçına odaklanan takımda hedef galibiyet olarak belirlendi.

3 Şubat Pazar günü saat 14.00'da sahasında Hançepekspor ile karşılaşacak olan Pasur Beldiyespor çalışmalarını, Kulp ilçe stadı tesislerinde teknik direktör Şefik Şeker eşliğinde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve jokerli oyunda taktik çalışmasıyla devam etti.

Ligde 23 puanla 8. sırada bulunan Pasur Belediyespor, oynadığı 15 maçta 6 galibiyet elde ederken, 4 yenilgi aldı, 5 maç da beraber sonuçlandı. Yeşil-Kırmızı kobralı ekip, toplam 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Hançepekspor ise 5 maçtan galip ayrılıp 10 yenilgiyle 15 puanla 11. sırada yer alıyor.