Pasur Belediyespor ilk maçında galip

Diyarbakır Süper Amatör Liginin ikinci devresinde kendi evinde Diyarbakır Sanayi Sitesispor'u ağırlayan Pasur Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele eden Pasur Belediyespor Kulp İlçe Stadında, Sanayi Sitesispor ile oynadığı karşılaşmada 3-2 lik skorla ikinci yarıya galibiyetle başladı. Karşılaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünde yer bulamayan seyirciler, stadyumun çevresindeki yüksek yerlerde karşılaşmayı izledi. İlk yarısı 1-1 ile tamamlanan karşılaşmada, ikinci yarı yenim duruma düşen Pasur Belediyespor, son dakikalarla bulduğu gollerle rakibini mağlup etti.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, “Kulp ilçesini ilk stadyumuna kavuşturmanın mutluluğunu ve tarihinin ilk resmi karşılaşmasının heyecanını yaşıyoruz. Süper amatör liginde mücadele eden takımımızın ikinci yarıya galibiyetle başlaması bizleri sevindirdi. Daha üst liglere çıkmayı hak eden takımımıza her türlü desteği sunuyor ve sunmaya da devam edeceğiz. Elde edilen galibiyet için bütün teknik ekibimizi, futbolcularımızı tebrik ediyor destekleri için Kulplu sporseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dülgeroğlu karşılaşmadan sonra soyunma odalarına giderek iki takımın futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.