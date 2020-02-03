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Paten üzerinde ilerleyip halay çektiler

Diyarbakır’da patenli 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti.

Diyarbakır'da patenli 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntü cep telefonlarına kaydedildi.


Diyarbakır-Elazığ karayolunda patenle kayan 3 kişi, ellerine aldıkları mendille halay çekti. Trafik kurallarını hiçe sayıp ölüme davetiye çıkaran gençlerin görüntüsü, arkadan seyreden bir otomobilde bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Halay çekerek kırmızı ışıktan geçen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

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