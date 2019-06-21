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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Diyarbakır'da bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde paten süren bir genç, otomobilin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerledi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerleyen patenli genç, bir süre sonra tutunduğu aracı bırakıp yolun sağ tarafına geçti. Tehlikeli anları arkada ilerleyen bir yolcu cep telefonu ile görüntüledi.

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