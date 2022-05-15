İhlas Haber Ajansı

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Patenli gençler yoğun trafikte tehlikeye davetiye çıkardı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki patenli genç, ticari taksinin arkasına tutunup yoğun trafikte hayatlarını tehlikeye attı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki patenli genç, ticari taksinin arkasına tutunup yoğun trafikte hayatlarını tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı.


Alınan bilgilere göre, Ekinciler Caddesi üzerinde iki patenli genç, seyir halinde olan taksinin arkasına asılıp tehlikeli yolculuk yaptı. Yoğun trafiğe aldırış etmeyen gençler, tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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