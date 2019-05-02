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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da paten kayan bir grup gencin kamyonun arkasına tutunarak ilerlediği görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Diyarbakır'da paten kayan bir grup gencin kamyonun arkasına tutunarak ilerlediği görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.


Diyarbakır'da toplanan patenli bir grup genç, araçların hızla geçtiği Şanlıurfa karayolu üzerinde bir kamyonun arkasına tutundu. 8 gencin kamyona tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerlediğini gören arkadan gelen taksi yolcusu, bu anları cep telefonuna kayıt etti. Gençlerin arkalarına bakıp kendilerine çeken yolcuya selam verdiği görüntülerde, başka bir genç bir anda tutunduğu kamyonu bırakarak karayolunda ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Araçların hızlı bir şekilde yanından geçtiği gencin rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.

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