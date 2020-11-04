Patenli gençlerin yağışlı havada tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır'da patenli gençler yağışlı havaya rağmen hayatlarını hiçe sayarak araçların arkasına tutunup ilerledi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu patenle ilerleyen gençler, bir süre sonra pikabın arkasına tutundu. Yağışlı havaya rağmen canlarını hiçe sayan gençler, araçların arasında ilerlemeye devam etti. Patenli gençler bir süre sonra gözden kaybolurken, bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.