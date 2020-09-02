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Pert olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.


Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nde 31 ALZ 98 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilk önce refüje çarptı, ardından takla atarak bir ağacı kökünden kırıp karşı şeride uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken araç sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı. Kaza anında karşı şeritten başka aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Pert olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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