İhlas Haber Ajansı

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Pikapa tutundu ölümle burun buruna geldi

Diyarbakır’da bisiklet ile paket servisi yapan genç, pikapa tutunarak ilerleyince ölümle burun buruna geldi.

Diyarbakır'da bisiklet ile paket servisi yapan genç, pikapa tutunarak ilerleyince ölümle burun buruna geldi.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, paket servisi elemanı bir genç, bisikletiyle yanında ilerleyen pikapa tutundu. Kısa süre sonra yolda duran aracı fark eden pikap sürücüsü, frene asılınca bisikletli çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtularak bisikletinden düştü. O anlar tehlikeyi fark eden başka bir yolcu tarafından kaydedilirken yürekler ağza geldi.

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