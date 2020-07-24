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Piknik yaparken suda mahsur kaldılar

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri’nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıda mahsur kalan 7 kişilik aileyi kurtardı. Olaya ilişkin çevredekilerin durumu 110 itfaiye hattına bildirilmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su botu ile karşı kıyıda bulanan aileyi bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti.


Öte yandan son bir hafta içerisinden 20 kişiye yakın ailenin kurtarıldığı öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Nehrinde her yıl boğulmaların yaşandığını hatırlatarak vatandaşlara suyun çok olduğu bölgelerde piknik yapmamaları çağrısında bulundu.

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