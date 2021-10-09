Piyano ile Kürtçe uzun hava Diyarbakır'da buluştu

Piyanist ve besteci Uğurlu, Tarihi Sur ilçesinde bulunan Dengbej evinde düzenlenen programda, dillere destan sevdaların, doğanın, acının, hüznün, çoğu zaman gidenin ardından yakılan Kürtçe ağıtları ve uzun havaları anlatan dengbejler ile buluştu. Etkinlikte dengbej Seyithan Koç, 'Cembeli' parçasını, Tuluyhan Uğurlu'nun çaldığı piyano eşliğinde seslendirirken, daha sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu için bestelediği Kürtçe uzun havayı okudu.

Vali Karaloğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yerel değerleri, kültürel unsurları koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında kendilerini görevli hissettiklerini söyledi. Valilik ve belediye olarak dengbejlere değer verdiklerini ifade eden Vali Karaloğlu, “Onlara sosyal medya üzerinden konserler yaptırıyoruz. Dengbejlerimiz belki çok yakın zamanda uluslararası tanınırlığı olan bir müzik grubuna dönüşecek" dedi.

Vali Karaloğlu, yerel kültürün en önemli sözlü taşıyıcıları dengbejlerle evrensel bir sanatçı Uğurlu'nun yaptıkları icrada, müziğin dilinin birbirine ne kadar yakın olduğunu gördüklerini belirtti.

Dengbej Koç'un kendisine yaptığı sürpriz için teşekkür eden Vali Karaloğlu, “Yarın akşam Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezimizde 2021 -2022 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat sezonunun açılışını yapacağız. Bu sene sezonumuza yine bölgemizin en önemli değerlerinden birisi şair ve mutasavvıf Feqiyê Teyran ismini verdik. Yarın akşam Tuluyhan Uğurlu'nun orada bize bir konseri olacak, sizleri bekliyoruz” diye konuştu.

“Dengbejlerimizle tüm dünyada konser vermek istiyoruz"

Çok köklü bir kültür mirasının mekanında dengbejlerle beraber olmanın, onları dinlemenin ve beraber meşk etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İnşallah bir proje haline getirip dengbejlerimizle tüm dünyada konser vermek istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Burada olduğum için duygulandım, şeref duydum" şeklinde konuştu.