PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1995'te terör örgütü PKK'nın katlettiği 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 19 kişi katledildi. Aynı mahallede 5 Mart 1995'te düzenlenen ikinci terör saldırısında da 4 kişi hayatını kaybetti. 28 yıl önce her iki saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, PKK'lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı. Kaymakam Gözlet, "1995 yılında iki farklı saldırıda burada 23 tane canımız yandı. Terör örgütü, katil yüzünü, cani yüzünü o zaman da gösterdi. Ondan sonraki zamanda da göstermeye devam etti“ dedi.

Gözlet, ”Bu elim günü tekrar sizlerle beraber yad ediyoruz. Ekmeği uğruna, rızkı uğruna aynı zamanda da her şeyden daha önemlisi, izzeti nefsi ve namusu uğruna, bu bölgede vicdansızlığa, namussuzluğa, kendi haklarına tecavüz edenlere karşı durmuş olan insanlara yapılmış olan bu zulmü biz kabullenmiyoruz. 23 vatandaşımız, tamamı sivil masum, içlerinde sadece bir korucu var, şahit edilmiş bugün bu topraklarda. Ne için? Kendilerini korumak, kendi izzete nefislerini korumak istedikleri için evlatlarına güzel, mutlu, aydınlık bir gelecek sunmak istedikleri için sadece. Bu ülkenin vatandaşı olmayı istedikleri için. Ortak değerlerimizi paylaşmak istedikleri için. Tekrardan bütün şehitlerimizin ruhunun şad olmasını diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize rabbim sağlık, sıhhat, selamet nasip eylesin. Şanlı ordumuza, her daim muzaffer olmayı nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Şehit yakını Muhsin Çiçek ise, "1 Ocak 1995, Hamzalı köyüne gelen bir grup PKK terör örgütü mensubunca biri güvenlik köy kurucusu olmak üzere toplam 20 vatandaşımızın şehit edildiği gündür. PKK terör örgütü mensupları yaptıkları bu katliamla yetinmemiş, aynı yılın mart ve haziran aylarında üç vatandaşımızı daha şehit ederek yüreklerimizi bir kez daha dağlatmıştır. Bu üç olayda Hamzalı köyümüz toplam 23 şehit vermiştir. Terör örgütü mensupları kundaktaki çaresiz, dünyadan habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katletmiştir. Bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Tören, okunan duanın ardından sona erdi.