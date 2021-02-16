PKK'nın katliamı evlat hasreti çekenlerin umudunu kırmadı, evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 533'üncü gününde sürüyor. 2012 yılında 14 yaşında lise öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Emircan Miraç için eyleme katılan anne Nihal Çiftçi, oğlunun götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutuğunu belirterek evladına gelmesi çağrısında bulundu.

"Oğlumun ölüm haberini verdiler, DNA oğluma ait çıkmadı"

Oğlu Emircan Çiftçi için geldiğini ifade eden anne Nihal Çiftçi, "2012'de okuldan kayboldu. O gün bugün haber alamadım. 2018'de Siirt'te ölüm haberini duydum. Cenazeleri teşhis edemedim. DNA testi yaptırdık, DNA testi de oğluma ait değildi. Benim oğlum değil dediler. Artık hiç haberim yok. Yaşıyor mu ölmüş mü hiç bilgim yok. Liseye yeni başladı. Bir ay liseye gitti, kayboldu. Her yerde aradık ama hiçbir bilgi elde edemedim. Buraya oğlumun yaşayıp yaşamadığını ve eğer yaşıyorsa sesimi duyurmaya geldim. Ne olur gelsin, devlete teslim olsun. Orası ölüm yeri. Ben oğlumu orası için doğurmadım. Oğlumla çok büyük hayallerimiz vardı geleceğe dair. Oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Ben sorumlu olarak HDP'yi tutuyorum. Oğlumu istiyorum, ne olur geri dön. Eğer yaşıyorsa geri dönsün" dedi.

Anne Çiftçi, konuşmasının ardından Emircan Çiftçi'nin fotoğrafını eline alarak evlat nöbeti eylemine katıldı.