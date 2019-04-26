Polis adaylarına ‘kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören yaklaşık 600 polis adayına kadına yönelik şiddetle mücadele, zorla ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında seminer verdi.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda polis adaylarına verilen seminerde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliğin toplumda ciddi bir sorun olarak yer aldığını söyledi. Açar, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanı sıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir. Çok boyutlu bir sorun alanı olan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik ev içi şiddet, yalnızca kadınları olumsuz etkilemekle kalmamakta, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemektedir. Toplumda sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin, aile içi hukuk, sağlık, iletişim ve aile ekonomisini yönetme gibi başlıca alanlarda bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Ailenin güçlü ve sağlıklı olmadığı toplumların gelecek de olmaz. Çocukları hayata hazırlamak, onları terbiye etmek ailenin sorumluluğudur, onlara ilgi göstermek annelik babalık görevidir” dedi.

Erken yaşta evliliğin önlenmesi ve yanlış anlayışlardan kurtulmak için çok mücadele etmek gerektiğini belirten Açar, sorunların önüne geçebilmek için hep birlikte hareket ederek farkındalık oluşturmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Eta Pektaş tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yapıldı.