Polis aracına çarpan motorlu kurye ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyen motorlu kurye sürücüsü Yavuz G., (29) yan yoldan karşıya geçen polis aracına arkadan çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Yavuz G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, 2 Ekim'de Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorlu kurye sürücüsü Yavuz G., asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken, Üç Yol mevkiinde yan yoldan girerek karşıya geçmekte olan polis aracına arkadan çarptı.

Kaza sonrası motosikletle birlikte savrulan Yavuz G., ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yavuz G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Yavuz G., buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz G'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.