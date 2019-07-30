İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis merkezine düzenlenen saldırıya 4 tutuklama

Diyarbakır’da terör örgütü PKK üyelerince polis merkezine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyelerince polis merkezine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK üyeleri tarafından 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 4 kişi yaralanmıştı.


Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan A.E., D.O., M.A. ve M.A. tutuklanırken, S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.