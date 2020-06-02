Polisi şehit eden 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin katil zanlıları Muhammet Emir Cura, F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemleri tamamlan zanlılardan Muhammet Emir Cura ile F.A. tutuklanırken, gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.