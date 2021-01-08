Polislik hayali kuran gençler zorlu maratonda

Diyarbakır'da, Polis Akademisi tarafından yayımlanan 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ilanına başvuran aday adayları, polis olmak için fiziki hazırlık kurslarında yoğun tempo harcıyor.

Polis Akademisi 27. dönem polis alımı kapsamında 7 bin kişilik kontenjan ilanı yayımladı. Diyarbakır'da POMEM ilanına başvuru yapan kadın ve erkek aday adayları fiziki mülakat öncesi hazırlık antrenman kurslarına başvuru yaptı. Adaylar, korona virüs salgını tedbirlerini alıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak zorlu parkur antrenmanlarını yapıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen süre içeresinde fiziki mülakatı tamamlamak için adaylar, kondisyon ağırlıklı yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan parkur eğitmeni Mahsun Üçdağ, aktif olarak 7 yıldır parkura öğrencileri hazırladıklarını söyledi. Polis, beden eğitimi öğretmeni, askerlik, bekçilik parkurlarına öğrencileri hazırladıklarını belirten eğitmen Üçdağ, "Parkurların zorlu süreçlerinde onlara yardımcı oluyoruz. Şu an bir POMEM alımı var. Türkiye'de 70'i geçen şubemiz var. Nereden bakarsak şubelerimizde 10 bini geçen adaylarımız hazırlık geçiriyor. Bu süreç son zamanlarda daha fazla oluyor. Adaylarımıza rehber olmaya çalışıyoruz. Onlara tüm püf noktaları vermeye çalışıyoruz. Saniye düşürme ve sözlü mülakat için onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geldikçe onların parkurda üstün başarı göstermelerini ve sözlü mülakattan geçmelerini sağlıyoruz. Yılın her ayı çalışma yapıyoruz. Kadın adaylarımızın zorlu süreçleri var. Kadın adaylarımızın geçmesi biraz daha zor oluyor" dedi.

"Tempolu biz sürecimiz var"

27. POMEM adaylarının mülakat günlerini beklediklerini ifade eden Üçdağ, "Adaylarımız 6 aya yakındır bir hazırlık geçiriyorlar. Tempolu biz sürecimiz var. Diyarbakır'da 2 tane şubemizde onlara yetişip eğitim vermeye çalışıyoruz. Diğer illerimizde de harıl harıl çalışıyorlar. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

27. dönem kadın POMEM aday adaylarından Nevin Arslan, hazırlık aşaması için parkur kursuna kayıt yaptığını aktardı. Arslan, "Aylardır çalışıyoruz, zorlu bir süreç, zorlu bir eğitim. Elimizden geleni yapacağız, Yapacağımıza da inanıyoruz" şeklinde konuştu.