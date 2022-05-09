Polistik overin engel olduğu 5 yıllık çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan Merve-Alican Narin çiftinin 5 yıllık çocuk hasreti, doktor tavsiyesi ile alınan fitoterapi ilaçlarıyla sona erdi.

Diyarbakır'da 5 yıl önce evlenen 24 yaşındaki Merve-Alican Narin çifti, çocuk hasretiyle birçok kliniğe başvurdu. Polistik over rahatsızlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in fitoterapi ve akupunktur ilaçları ile düzenli tedavi sonucunda müjdeli haberi aldı. İlk tüp bebek denemesinde gebelik müjdesi alan genç çift, bebeğin kalp atışını duyduklarını söyledi. Çocukları için hazırlık yaptıklarını belirten Narin çifti, evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydetti.