Pratik ve çözüm odaklı belediyecilik vatandaşa güven veriyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin pratik ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ilçedeki değişimi devam ettirerek vatandaşlara güven veriyor.

Vatandaş, gördüğü eksiklikleri, karşılaştığı sorun ve talepleri dile getirerek belediyeye ihbarda bulunuyor, belediye ekipleri mağduriyet yaşanmaması için pratik ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile müdahale ederek iletilen sorunları kısa sürede ortadan kaldırıyor. Halkın yaşam kalitesini yükseltmek için ortaya konulan pratik ve çözüm odaklı belediyecilik, AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından yerine getirilerek vatandaşa güven aşılanıyor. Kimi zaman başka kurumların ihmalinden kaynaklanan sorunlar da yine bu şekilde çözüme kavuşturularak vatandaşların günlük yaşantısı rahatlatılıyor. İletilen sorunların çözümünde sağlanan geri dönüşüm ve pratik çözüm anlayışından memnun kalan vatandaşlar günün her saatinde kitle iletişim araçları üzerinden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ulaşıyor, Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla da hemen müdahale edilerek birçok noktada olumsuz tablolar olumlu hale dönüştürülüyor.

Kötü görüntü ve risk oluşturan tabloya anında müdahale

Pratik ve çözüm odaklı belediyeciliğin sonuç getirdiği yerlerden biri Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Yıpranan rögarlar, bozulan parke taşları ve bunların neden olduğu çevre kirliliği aynı zamanda çocuklar için risk oluşturan bu görüntü duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülenerek belediyeye iletildi. Hemen harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz görüntülerin yaşandığı bölgede çalışma başlatarak kısa sürede elverişli hale getirdi. Belediye ekiplerinin çözüm odaklı hizmet anlayışı sonrasında çevrede yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu, “Belediyecilik vatandaşı oyalamak değil, pratik ve çözüm odaklı hizmet anlayışını uygulamaktır. İlçemizin neresinden bize sorun ve talep ulaştırılırsa hemen çözüm üretiyoruz. Bu şekilde halkımızın güvenini kazanıyoruz” dedi.