Prematüre bebekler doğdukları hastanede bir araya geldi

Diyarbakır Memorial Hastanesi, Neonatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Şah İpek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel ve yeni doğan servisi ekibi “Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla hastanede dünyaya gelen prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte, çocuklarını bekledikleri süreden daha erken kucaklarına almanın hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşayan aileler anılarını tazeleyerek, mutlu bir gün geçirdi. Etkinliğin başında Neonatoloji Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Şah İpek, haftanın önemine dikkat çektiği konuşmada, “Prematüre bebek zamanından önce doğmuş, gebelik haftası 37 haftayı tamamlamamış bebeklerdir. Her 10 bebeğin biri prematüre olarak doğmaktadır. Bunların yüzde 20'si bin 500 gramın altı olup, daha üst düzey bir özel bakım gerektirmektedir. Gebelik haftası düştükçe sağ kalım oranları da düşmekte, tabi ki 15 yıl öncesine göre teknolojideki, gerekse ilgili personeli eğitim sürecinin geliştirilmesi ve paralel olarak alt yapının geliştirilmesi sağ kalım oranını artırmakta. Buradaki anne ve bebeklerimiz şuanda prematüre doğmuş, aylarca yoğum bakım süreci yaşamış olan anne, babalar ve bebeklerimiz. Onlarla bir araya gelip bu durumun önemini vurgulamak ve bu süreçteki duygu, düşüncelerini hep beraber paylaşmak” dedi.

“İyi olacak lafını kullanamıyoruz”

Yeni doğan hasta grubunun sürprizlerle dolu yoğun bakım süreci olduğunu ve annelere yanaşıp ‘bebeğiniz iyi olacak' lafını kullanamadıklarını aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel, “Oranlar çok değişken. Tabi verilen aralıklar var. Her ünitenin kendi arasında bir takım kriterleri, bir takım rakamları ortaya çıkıyor. Bin gramın altı için yaşam oranı eskisi gibi artık düşük değil. Birçok ünitede teknolojinin gelişmesi, farkındalıkların artması ve anne sütünün öneminin anlaşılmış olması etkiledi. Bir prematüre bebeğin annesini yoğum bakım ünitesinin kapısında gördüğünüz zaman o yüzdeki kaygı, korku, endişenin tarifi mümkün değil. Annelere yaklaşıp ‘bebeğin iyi olacak' lafını kullanamıyoruz” diye konuştu.

“Çok zorlu bir süreç geçirdik”

İkiz kızları prematüre olarak doğan Emre Kırklar ve Hatice Irmak Kırklar, çok zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi. Emre Kırklar, eşini teselli etme konusunda çok zorlandığını dile getirerek, “O süreçte hep birbirimize destek olduk. Kızım Nehir'in 3 defa kalbi durdu, 4 ameliyat geçirdi. Diğer kızım 3 ay boyunca daha iyi konuma geldi ve toparlandı. Onun desteğiyle Nehir'le ilgilenmeye başladık. Biri 950 gram diğeri bin kilogram doğdu. Şuan ki süreçte biri 10 kilogram diğeriyse 11 kilogram” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda hemşire olan anne Hatice Kırklar ise, şunları kaydetti:

“Her şeyi unutuyorsunuz, hiç hemşire gibi değilsiniz. O an her şey duruyor, 2 kızım hiç beklenmedik bir anda doğdu. Bebekler çok özel ama prematüre bebekler benim için daha özel. Diğer anneler bebeklerini kucaklarına alıp kokularıyla başlıyorlar, prematüre anneler korkuyla başlıyor hayata. Kızım doğduğunda mordu, kontrollerimizi hepsini yaptık her şey gayet sağlıklı görünüyordu. Ama yürüme ve konuşma yaşına geldiğinde yürüyecek, konuşacak mı diye bilemiyorduk.”

Etkinlik, hastane personeli ve ailelerin günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.