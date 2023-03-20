Prof. Dr. Ekinci aday adaylığını açıkladı

Dr. Cenap Ekinci, Demokrasi ve Atılım Partisinden (DEVA) Diyarbakır 28. dönem milletvekili aday adaylığını açıkladı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci başladı. Siyasi partiler, aday adaylık başvurularını almaya başladı. Dr. Cenap Ekinci, DEVA Partisinden Diyarbakır 28. dönem milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ülke olarak çok zorlu süreçlerden geçildiğini belirten Dr. Ekinci, bir ülkeyi ayakta tutan şey, halkın mutluluğu ve refahı yolunda atılan adımların, herkesim tarafından desteklenmesi, ortak paydada buluşulması ve aidiyet duygusun geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldır halka sağlık, sosyal ve akademik, ekonomik alanlarda kesintisiz hizmet vermeye çalışan biri olduğunu kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

"1971 muhtırasında doğdum, 1980 askeri darbesinde ilk orta ve lise öğretimimi, olağanüstü hal döneminde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. 23 yaşında genç bir hekim olarak Çınar ilçemizden başlayarak köy köy mahalle mahalle dolaşarak halkımıza sağlı hizmetti götürmeye çalıştım. Kimi zaman at sırtında bazen de bir traktör römorkunda genç sağlık emekçileri kardeşlerimizle durmadan hizmete koştuk. Devlet hastanesinde yöneticilik yaptım, Bağlar ilçemizde kurduğumuz hastanede, insanımızla beraber ağladım, beraber güldüm, halkımızla yürürdüm hemen herkese dokundum. Hiçbir zaman kimseden bir karşılık beklemedim menfaat temin etmedim. Şimdi de tıp fakültemizde bir taraftan geleceğin doktorlarını yetiştirirken öbür taraftan kurulmasına vesile olduğum tüp bebek merkezinde evlat hasreti ile tedavi gören kardeşlerimize destek olmaya gayret ediyorum."

30 yıllık yaşanmışlık ve kadim kentin bıraktığı hafızada hangi taleplerde bulunulduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Ekinci, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu dönemde üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek ve yeniden inşa edilecek demokrasi ve yapılanma sürecinde demokrasinin garantisi olan DEVA Partisi'nde bir çakılda biz koyalım demek için 14 Mayıs 2023'te yapılacak 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olmaya karar verdim. Bu maksatla tüm demokrasi bileşenlerini ayırt etmeksizin DEVA saflarına davet ediyorum. Gençleri, kadınları, emekçileri, işçileri, çiftçileri demokrasi mücadelesine birlikte yürümeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.