Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'da sevenleriyle buluşacak

Dr. Nihat Hatipoğlu Ninova Park AVM'de Diyarbakırlı sevenleri ile söyleşide buluşacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM Ramazan ayı etkinliklerine start verdi. Ramazan etkinlikleri kapsamında Ninova Parl AVM'de 26 Nisan Cuma günü saat 15.30'da ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleyişi yapacak.

Diyarbakırlılara müjdeyi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, programa tüm vatandaşları davet etti.