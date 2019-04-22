İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'da sevenleriyle buluşacak

Ünlü ilahiyatçı Prof.

Dr. Nihat Hatipoğlu Ninova Park AVM'de Diyarbakırlı sevenleri ile söyleşide buluşacak.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM Ramazan ayı etkinliklerine start verdi. Ramazan etkinlikleri kapsamında Ninova Parl AVM'de 26 Nisan Cuma günü saat 15.30'da ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleyişi yapacak.


Diyarbakırlılara müjdeyi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, programa tüm vatandaşları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.